Лесной пожар ликвидирован в Химках

В Сходненском участковом лесничестве в 600 метрах от деревни Лунево г. о. Химки на площади 0,5 га местные жители обнаружили возгорание. Из-за ветра площадь увеличилась до 0.7 га. На место незамедлительно было направлено 5 единиц техники и 13 человек личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось 2 часа 10 минут, чтобы ликвидировать пожар, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Возгорание было низовым. Причина — человеческий фактор.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц штраф составит от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей; для юридически — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.