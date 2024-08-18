Лесной пожар ликвидировали в Железнодорожном

Возгорание произошло в 2 км от микрорайона Железнодорожный. На место незамедлительно было направлено три единицы техники и шесть человек личного состава лесопожарных формирований.

«Потребовалось всего 15 минут, чтобы ликвидировать пожар. Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека», — сказано в сообщении.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.