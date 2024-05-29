Лесной пожар ликвидировали в Воскресенске 28 мая

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28 мая в Виноградовском участковом лесничестве в 2 км от Слободки Алешино местные жители обнаружили возгорание на площади 0,05 га и проинформировали об этом по телефону 112, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На место незамедлительно было направлено 10 единиц техники и 19 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 0,2 га. Потребовалось чуть больше 4 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.