Лесной пожар ликвидировали в Ступино

Обнаружили виновных в поджоге леса в Ступине, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

8 сентября в Ступинском участковом лесничестве с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание.

Пожар два часа тушили 12 человек личного состава лесопожарных формирований.

«Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — сказано в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.