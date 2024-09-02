Лесной пожар ликвидировали в Пушкинском г. о.
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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1 сентября в Учебно-опытном участковом лесничестве в 1,4 км от деревни Марьина Гора Пушкинского г. о. при проведении лесоавиационных работ обнаружено возгорание на площади 2.5 га, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.
На место незамедлительно было направлено 15 единиц техники и 34 человек личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии из-за ветра площадь пожара увеличилась до 3.5 га.
Потребовалось семь часов, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.
Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.
Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:
— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;
— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;
— для юридических лиц — до 2 млн рублей.
— лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.