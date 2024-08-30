Лесной пожар ликвидировали в округе Пушкинский

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Накануне в Учебно-опытном участковом лесничестве, в 2 км от деревни Марьина гора округа Пушкинский при проведении лесоавиационных работ обнаружено возгорание на площади 0,3 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 5 единиц техники и 9 человек личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось чуть более 3 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.