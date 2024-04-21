Лесной пожар ликвидировали в Красногорске

В субботу в Красногорском участковом лесничестве рядом с деревней Сабурово на площади 0,1 га во время наземного патрулирования было обнаружено возгорание, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

На место незамедлительно была направлена техника и выехали 5 человек личного состава лесопожарных служб. Им потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина — человеческий фактор.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.