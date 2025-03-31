Лесной пожар ликвидировали в Егорьевске

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30 марта в Пригородном участковом лесничестве в 2,4 км от деревни Шувое округа Егорьевск с помощью системы видеомониторинга был обнаружен очаг возгорания на площади 0,01 га, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 5 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники.

Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 0,02 га.

Потребовалось чуть больше 1 часа, чтобы ликвидировать пожар.

Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.