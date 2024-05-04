Лесной пожар ликвидировали в Балашихе

сегодня в 18:17

Днем 4 мая в Горенском участковом лесничестве в 3 км от Балашихи на площади 0,01 га с помощью системы видеомониторинга было обнаружено возгорание. Впоследствии из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 0,39 га.

На место незамедлительно было направлено 6 единиц техники и 13 человек личного состава лесопожарных формирований.

Им потребовалось чуть больше 2 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым.

Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридически - до 2 млн рублей.

возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.