Лесной пожар ликвидировали в Балашихе

В Озерном участковом лесничестве в 2 км от микрорайона ВНИИПО Балашихи ликвидировали лесной пожар, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Возгорание ликвидировали 5 единиц техники и 10 человек личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось 3.5 часа, чтобы устранить возгорание.

Причина пожара — действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.