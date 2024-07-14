Лес и трава вспыхнули на 3 га у хутора Дюрсо на Кубани
Фото - © Telegram-канал SHOT
В Краснодарском крае около хутора Дюрсо огонь охватил лесной массив и траву на площади 3 га, сообщили в МЧС РФ.
Из-за верхового пожара вспыхнула и территория базы отдыха. Оттуда были эвакуированы 220 человек, среди них 40 детей.
По данным SHOT, огонь угрожает турбазе «Голубая волна» в Анапе, базам отдыха «Фрегат» и «Романтик».
Пожар ликвидируют свыше 40 специалистов и 11 единиц техники.
Информация о пострадавших отсутствует.