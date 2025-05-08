Ленин перебрал с алкоголем и подорвался на снаряде в Калужской области

Ленин отдыхал вместе с 63-летним приятелем Александром в деревне Стененки Калужской области у последнего на даче. 2 мая друзья много выпили.

Александр остался спать в доме. Дмитрий Ленин отправился гулять до речки Ларинки. На берегу мужчина обнаружил минометный снаряд времен Великой Отечественной войны и решил забрать его домой.

Ленин притащил снаряд к строению, развел огонь и начал стучать по корпусу молотком. Боеприпас сдетонировал. У дома выбило окна, рядом со снарядом лежал труп Дмитрия — он погиб на месте. Александр спал в помещении и не пострадал.