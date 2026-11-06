Легковушку подмял грузовик: 2 детей и 2 взрослых погибли на трассе в Татарстане

Автокатастрофа унесла жизни четырех человек, в том числе двоих детей, в результате столкновения большегруза и кроссовера Lada Xray в Республике Татарстан. Об этом сообщает « 112 ».

Смертельная авария произошла на 30-м километре региональной трассы Набережные Челны — Сарманово. Это случилось неподалеку от населенного пункта Шигаево в Сармановском районе.

Дорогу не поделили грузовик марки Volvo с прицепом и легковой автомобиль Lada Xray. В результате удара все четыре человека, находившиеся в салоне легковушки, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия до приезда бригад скорой помощи.

На опубликованных кадрах с места трагедии запечатлены последствия удара на заснеженной трассе. Многотонная фура съехала в придорожный кювет, практически полностью подмяв под себя легковой автомобиль. От машины Lada Xray осталась груда искореженного металла, а обломки кузова оказались разбросаны вокруг по покрытому слякотью асфальту.

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