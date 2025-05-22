Легковушка и внедорожник столкнулись на Боровском шоссе в Москве Происшествия сегодня в 17:47

Внедорожник столкнулся с легковым автомобилем на Боровском шоссе в столице. В настоящее время информация про погибших и пострадавших уточняется, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Авария произошла в четверг днем около станции метро «Пыхтино». На опубликованных кадрах видно, как в результате ДТП автомобиль Opel Astra получила серьезные повреждения передней и задней частей кузова. При столкновении легковушку развернуло. Через несколько метров стоит внедорожник Mitsubishi Pajero, у которого сильно разбита передняя часть. На месте происшествия работают городские оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.