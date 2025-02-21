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Легковой автомобиль загорелся на Ярославском шоссе в Москве

На Ярославском шоссе в районе д. 19 по второй полосе вспыхнул легковой автомобиль. На месте уже работают оперативные службы, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Причины возгорания выясняются. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Водителей предупредили, что движение затруднено на 3 км, и призвали выбирать пути объезда.

Ранее в Москве на улице Сущевский Вал произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП на 1 километр затруднено движение в сторону Новорижской эстакады.