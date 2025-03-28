Легенду баттл-рэпа Obe 1 Kanobe поймали с марихуаной для всего Подмосковья

В Московской области задержан музыкант и известный баттл-рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович). Рэпера задержали за нарколабораторию в его квартире, в которой также нашли 25 кустов марихуаны, утверждает Mash .

По данным журналистов, за квартирой 39-летнего Канобовича в Ленинском городском округе велось наблюдение из-за подозрительных наркоманов, которые регулярно приходили к рэперу в гости. В жилье музыканта нашли два с половиной десятка кустов наркорастения — «это около 10 кг уже готового к продаже вещества», пишет Mash. В квартирной нарколаборатории также имелись лампы, была оборудована вытяжка и вентиляция.

Рэпер помещен в следственный изолятор. Ему может грозить длительное лишение свободы.

Obe 1 Kanobe прославился выступлениями на площадке Versus Battle и фразой «е-е-е бой» на популярном баттле иноагента Oxxxymiron* и Славы КПСС.

Канобович также известен своими конфликтами с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым), с которым они дрались минимум дважды. В один из раз их схватка даже переросла в стрельбу.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста России.