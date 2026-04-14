Лечили простуду: девочка случайно проглотила эпоксидку и умерла

В Бурятии перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в причинении по неосторожности смерти маленькой дочери, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

Мужчина увлекался изготовлением деревянных изделий, для этого он также использовал и эпоксидную смолу. В ноябре прошлого года после работы в мастерской он перелил остатки эпоксидной смолы в пустую бутылку из-под лекарства от кашля с этикеткой и оставил ее на холодильнике дома, а потом забыл об этом.

В декабре у его маленькой дочки началась простуда. Тогда сожительница мужчины, которая не знала о содержимом флакона, дала ребенку жидкость, которую девочка проглотила. Отвердитель для эпоксидной смолы — высокотоксичное вещество, представляет опасность для жизни и здоровья при употреблении внутрь.

Их-за острого отравления девочка скончалась дома еще до приезда скорой помощи.

По данному делу проведено предварительное расследование и собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

