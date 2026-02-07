Лечили детским средством: жительница Дагестана умерла после похода в частную клинику

В Дагестане расследуют смерть женщины после операции в частной клинике

В Дагестане женщина умерла после операции в частной клинике. Врачи на заметили ее тяжелое состояние и дали детское средство в качестве лечения, сообщает Baza .

41-летняя Лейла А. обратилась в частную клинику в Дербенте, чтобы пройти плановое УЗИ. Там ей заодно провели гистероскопию (метод малоинвазивного обследования полости матки — ред.). У женщины выявили эндометриоз, ей провели операцию.

После хирургического вмешательства у Лейлы начались осложнения — поднялась температура до 40 градусов, начался сильный озноб. Персонал посоветовался по телефону с врачами и назначил пациентке детский «Нурофен».

Женщина провела ночь в палате, но лучше ей не стало. У нее появилась желтуха, началась рвота, она не могла ходить в туалет. Больше суток ее не переводили в стационар. Лейла попала в городскую больницу только после того, как родные настойчиво потребовали перевести ее туда.

Но даже там медики не смогли спасти женщину. Она скончалась в реанимации. У Лейлы осталась дочь-школьница.

После этого инцидента местные правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В деле фигурируют «неустановленные медицинские работники». Родные пациентки требуют привлечь к ответственности конкретных медиков из частной клиники. Врач, проводивший операцию Лейле, продолжает работать в медцентре.

Ранее семья в Дагестане отравилась магазинным хинкалом. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, причины и условия, способствовавшие возникновению угрозы жизни и здоровью пострадавших.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.