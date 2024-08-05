Лебедев: поражен Мартыновский аэродром с вооружением для истребителей F-16

На аэродроме находилось вооружение для истребителей F-16. Самих самолетов там не было, но под удар попали склад с ракетами и скопления живой силы противника.

По предварительным данным, летный состав Украины сократился на пятую часть.

Ранее Лебедев рассказал, что российские военнослужащие нанесли удары по позициям ВСУ под Днепропетровском. В результате была ликвидирована артиллерийская система, около 20 снарядов и расчет орудия.