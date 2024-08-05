Лебедев: поражен Мартыновский аэродром с вооружением для истребителей F-16
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Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ поразили в Вознесенске Николаевской области Мартыновский аэродром, сообщает ТАСС.
На аэродроме находилось вооружение для истребителей F-16. Самих самолетов там не было, но под удар попали склад с ракетами и скопления живой силы противника.
По предварительным данным, летный состав Украины сократился на пятую часть.
Ранее Лебедев рассказал, что российские военнослужащие нанесли удары по позициям ВСУ под Днепропетровском. В результате была ликвидирована артиллерийская система, около 20 снарядов и расчет орудия.