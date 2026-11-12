«Я миллионерша!»: появился калькулятор для подсчета, сколько мужья должны женам

Блогер Радик рассказал, что создал сделал калькулятор для подсчета, сколько денег мужья должны женам. Он назвал это шуточным семейным взаимозачетом.

Мужчина уточнил, что для этого нужно ответить на восемь вопросов. Вопросы разные: сколько вы вместе, есть ли дети, кто готовит и моет посуду, кто больше зарабатывает, чья мама чаще в гостях.

В итоге касса превращает каждое дело в строку чека: ужины, посуда, забытые даты, любимая фраза «я же говорил».

Но в итоге не обязательно получится так, что муж должен жене, может быть и наоборот.

Пользователи с юмором отнеслись к такой разработке и посмеялись в комментариях: «Боюсь я еще должна останусь, даже считать не буду», «Ну в принципе нормально, пойду требовать», «Первый чек меня не устроил, я перебила еще раз, чтобы мне были должны, а то что это такое!», «Мы вышли в 0 и написано квиты. Пересчитывайте или я скандал учиню», «Мой муж в данный момент моет посуду и готовит, потому что я валяюсь в кровати, наверно я не буду считать».

Некоторые посчитали, что даже для шуточного варианта вопросов маловато, например, про детей или другие домашние обязанности. А еще одна из комментаторов уточнила: «На некоторых вопросах нет варианта ответа „Оба“, например на вопрос „кто моет посуду?“ Нет варианта что мы по очереди моем».

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