В Подмосковье повторно оштрафовали директора отдела ВТБ за незаконную рекламу

Московское областное УФАС России повторно оштрафовало управляющего директора отдела банка ВТБ на 20 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Поводом стала жалоба на рекламное СМС о финансовых услугах, отправленное без предварительного согласия получателя.

Московское областное УФАС России назначило штраф в размере 20 тыс. рублей управляющему директору отдела по управлению маркетинговыми кампаниями управления продаж и развития клиентской базы департамента развития клиентской базы банка ВТБ (ПАО). Должностное лицо повторно привлекли к ответственности за нарушение закона о рекламе.

Ранее в управление обратился гражданин, которому на абонентский номер поступило СМС с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия. По итогам рассмотрения обращения ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе.

В ходе разбирательства управление признало согласие заявителя на получение рекламы ненадлежащим, а саму рекламу — нарушающей требования закона. Это решение стало основанием для привлечения должностного лица банка к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.