Фотограф в детском саду и школе: как согласовать съемку и защитить выбор родителей

В материале РИАМО читайте о том, как организовать работу фотографов в детском саду и школе, имеют ли право в учреждении требовать деньги и навязывать своего специалиста.

Можно ли фотографировать детей в детском саду и школе Фото - © SviatlanaLaza / Фотобанк Лори Прямого запрета на фотосъемку в образовательных учреждениях в законодательстве нет, но и точного перечня документов для фотографов тоже не существует, как и однозначного права родителей требовать от администрации учреждения допустить постороннего человека в группу или класс. Надо исходить из того, что детский сад и школа — это объекты, где установлен пропускной режим. Поэтому допуск посторонних, тем более с аппаратурой, должен быть согласован с руководителем учреждения. Отсюда и ответ — снимать можно, но с согласия администрации и родителей.

Почему администрация школы или детского сада может отказать фотографу Фото - © Федор Королевский / Фотобанк Лори Каждый год в детских садах и школах разгораются драмы: родители хотят пригласить фотографов для съемок в выпускной альбом, администрации образовательных учреждений ставят ряд условий. Часть из них действительно законна, другая вызывает недоумение. Это касается не только фотографов, но и аниматоров, которые, например, готовы выступить в роли Деда Мороза или проводят мастер-классы для детей. Родители возмущаются, фотографы вынуждены отказываться, а администрации школ и садов требуют справки об отсутствии судимости, медкнижки и лицензии. В ряде школ и садов никаких проблем нет — родители обращаются в администрацию, заключается договор, и фотограф спокойно работает. В других — требуют процент от сделки или «что-то для детского сада». Вот тут возникают конфликты, так как на фоне отказа одному фотографу возникает другой, у которого таких сложностей почему-то нет. «У нас выпускная группа, мы три месяца сначала выбирали фотографа, причем воспитатели упрямо предлагали свой вариант. Но выбрали мы в итоге того, который устроил бол, и тут началось — администрация сада начала требовать 20% от сделки, кучу документов. Когда мы попросили эти же документы у „их фотографа“, нам их не показали. Разразился целый скандал, который дошел до комитета образования, и только там все разрешилось в нашу пользу», — рассказывает мама воспитанника детского сада из Подмосковья.

Какие документы нужны фотографу для съемки детей Фото - © Евгений Мухортов / Фотобанк Лори Самое первое условие — наличие согласия на съемку от каждого родителя, ребенок которого будет на фотографиях в альбоме. Изображение несовершеннолетнего — это персональные данные, а их обработка и распространение без согласия законных представителей запрещены. Это закреплено в статье 152.1 Гражданского кодекса РФ и в Федеральном законе №-152-ФЗ «О персональных данных». Поэтому первое, что нужно сделать, — собрать такие согласия со всех родителей. Если кто-то не согласен, с этим придется смириться и не снимать ребенка. Фотограф, как и аниматор, — это не сотрудники образовательного учреждения, и, по сути, им не нужны документы об образовании. Но администрация садика или школы может потребовать медицинскую книжку и справку об отсутствии судимости. Это требование вполне логичное, хотя и не установлено четко законом, учитывая ответственность администрации за детей. Поэтому опытные фотографы свою медкнижку всегда обновляют и справки получают вовремя. Кстати, это говорит о серьезности профессионала, значит, он отвечает за результат и знает свою работу. Естественно, понадобится документ, удостоверяющий личность, и документ, устанавливающий статус налогоплательщика, — регистрация ИП, ООО или справка самозанятого.

Имеет ли право школа требовать деньги с фотографа и навязывать своего специалиста Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори В детском саду и школе не могут требовать лицензию, так как это нелицензируемая деятельность. Распространенная схема «процента» называется просто побором. Это незаконно. Денежные вливания в образовательное учреждение могут быть либо по договору оказания платных образовательных услуг, либо добровольное, но с оформлением соответствующих документов.

Когда сад или школа могут брать деньги с фотографа Фото - © Людмила Ожиганова / Фотобанк Лори Брать деньги с фотографа сад или школа могут, если локальными документами предусмотрена сдача помещений в аренду. В таком случае составляется договор, а оплата проводится на расчетный счет учреждения, а не «в конверте».

Как пригласить своего фотографа в детский сад или школу: пошаговая инструкция Фото - © SviatlanaLaza / Фотобанк Лори Чтобы пригласить фотографа, который устраивает всех родителей, нужно: Письмо от имени родителей на имя заведующего или директора. В письме нужно указать перечень детей, согласие всех родителей, данные фотографа (ИП/самозанятость, медкнижка при наличии), дату, локации и время съемки. Это переводит разговор из личных в официальный формат.

Договор с фотографом. Документ должен быть подписан уполномоченным представителем родительского комитета (с протоколом собрания), плюс нужны индивидуальные согласия родителей на обработку данных и использование изображений.

Что делать, если администрация не пускает выбранного родителями фотографа Фото - © SviatlanaLaza / Фотобанк Лори Если администрация образовательного учреждения упрямо предлагает своего фотографа или придумывает разные предлоги, чтобы не допустить согласованного родителями специалиста, нужно в первую очередь получить от администрации четкий обоснованный письменный отказ. В нем должны указать причины — отсутствие лицензии таковой не является, а вот отсутствие медкнижки может стать основанием. Если разговор с администрацией не складывается, обращайтесь в вышестоящие инстанции — комитет образования, департамент образования региона, прокуратуру. Чаще всего проблема решается уже на уровне городского комитета.

Где провести фотосъемку, если в школе или детском саду отказали Фото - © Алёшина Оксана / Фотобанк Лори Если все-таки у фотографа нет желания связываться с документами и делать справки или помещение детского сада не подходит, но вы уверены, что хотите выпускной альбом именно у него, то нужно выбрать другие локации. Например, снять студию (если ее нет у фотографа), найти другое помещение, снимать на улице (например, в парке). При этом согласие от родителей на съемку и договор с фотографом должны быть обязательно, независимо от места съемки.