От горя неделями не выходит из дома: умерла мать математика Григория Перельмана

Умерла мать всемирно известного математика Григория Перельмана. От горя ученый неделями не выходит из петербургской квартиры, в которой проживал с матерью последние 10 лет, сообщает Mash .

87-летняя Любовь Лейбовна скончалась более месяца назад. Чтобы организовать похороны и решить все вопросы с документами, из Швеции в Петербург прилетела младшая сестра математика Елена.

После смерти матери ученый почти не покидает дом. При этом соседи утверждают, что Григорий давно ведет затворнический образ жизни: избегает общения и встреч даже в лифте. Продукты покупает раз в полторы недели и отказывается от помощи.

Перельман переехал к матери во Фрунзенский район Санкт-Петербурга около десяти лет назад, чтобы ухаживать за ней. Ради этого математик продал собственную квартиру на Никольской площади, доставшуюся ему от бабушки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.