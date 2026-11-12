Зима-холода: Дмитриев показал видео встречи Кушнера без куртки под песню Губина

Гендиректор РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в социальных сетях видео встречи зятя президента США Джареда Кушнера. Для публикации он выбрал подходящее музыкальное сопровождение.

На опубликованных кадрах Кушнер выходит из самолета без куртки. Он улыбается, пожимает руку Дмитриеву. При этом погода по-настоящему московская — идет снег, однако зять Дональда Трампа не спешит надевать куртку. От осадков его безуспешно прикрывает зонт в руках охранника.

Для ролика Дмитриев выбрал подходящее музыкальное сопровождение — песню Андрея Губина «Зима-холода». Комментаторы бурно отреагировали на такую встречу. Многие написали, что Кушнеру срочно нужна куртка. Другие отметили, что американского бизнесмена встретили тепло, как и полагается в России.

Еще одна публикация Дмитриева со встречей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сопровождалась песней DJ Smash — Moscow Never Sleeps. Гость все же решил надеть пальто в холодную московскую погоду. Автор композиции Андрей Ширман также отреагировал на пост.

«Теперь мне кажется, что написал эту песню именно для этого момента!» — написал DJ Smash под постом.

Кушнер и Уиткофф прибыли в аэропорт Внуково 12 ноября. Они планируют встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить темы трехсторонних переговоров, которые состоялись в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Затем они направятся в Дублин для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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