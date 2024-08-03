Российские военнослужащие нанесли удары по позициям ВСУ под Днепропетровском

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российская армия нанесла удары по расположению украинских сил и артиллерийской системе в городе Покрове Днепропетровской области.

«Прилеты были, парочка очень хороших. Один прямо в располагу, говорят, на каком-то заводе обустроили <…> Второй был по артиллерийской системе, в рамках контрартиллерийской борьбы», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Подпольщик добавил, что в результате точных ударов Вооруженных сил РФ ликвидирована артиллерийская система, около 20 подготовленных к стрельбе снарядов и расчет орудия.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российская армия с 27 июля по 2 августа нанесла 11 групповых ударов и поразила предприятия военно-промышленного комплекса Украины, производящие и ремонтирующие бронетехнику.