ВС РФ поразили украинские заводы, производящие бронетехнику

сегодня в 17:01

Российская армия за неделю нанесла 11 групповых ударов и поразила предприятия военно-промышленного комплекса Украины, производящие и ремонтирующие бронетехнику, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также были поражены цеха сборки и места хранения ударных БПЛА противника, склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, удары пришлись по воинским эшелонам и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Они были нанесены с помощью высокоточного оружия и беспилотников с 27 по 2 августа.