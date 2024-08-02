ВС РФ поразили украинские заводы, производящие бронетехнику
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Российская армия за неделю нанесла 11 групповых ударов и поразила предприятия военно-промышленного комплекса Украины, производящие и ремонтирующие бронетехнику, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также были поражены цеха сборки и места хранения ударных БПЛА противника, склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения.
Кроме того, удары пришлись по воинским эшелонам и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Они были нанесены с помощью высокоточного оружия и беспилотников с 27 по 2 августа.