Глава Химок Федотова проинспектировала капремонт хирургического корпуса в округе

В Химках продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса клинической больницы на Куркинском шоссе, 11. Завершить работы планируется в апреле 2028 года. Об этом стало известно в ходе осмотра объекта главой городского округа Химки Инной Федотовой и главным врачом больницы Владиславом Мирзоновым, сообщает пресс-служба администрации округа.

Модернизация семиэтажного здания — часть программы обновления учреждений здравоохранения региона. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва и в рамках Народной программы партии «Единая Россия». После завершения ремонта стационар на 219 коек будет соответствовать современным стандартам оказания медицинской помощи.

Здание площадью более 12 тыс. кв. метров было построено в 1986 году. За четыре десятилетия инфраструктура устарела, и сейчас идёт масштабная реконструкция корпуса. Строительная готовность объекта — 11,5 %. На текущем этапе рабочие усиливают плиты перекрытий на верхних этажах, выкладывают вентиляционные шахты и перегородки, углубляют подвал и монтируют окна.

По словам главы округа Инны Федотовой, сильное здравоохранение складывается из мастерства врачей, точной диагностики и современных условий в каждом отделении.

«После обновления хирургический корпус станет надёжной опорой для здоровья жителей Химок», — подчеркнула она.

Параллельно с работами на площадке решаются и другие вопросы — в частности, по подаче тепла на площадку и корректировке технической документации здания. Масштабная модернизация призвана обеспечить комфортные условия для пациентов, создать современную базу для сложных операций и улучшить условия работы медицинского персонала.