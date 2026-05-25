Лантратова осмотрела общежитие в Старобельске после атаки ВСУ

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова посетила общежитие в Старобельске Луганской Народной Республики, где произошел теракт. Она осмотрела оставшиеся вещи студентов и помещение для опознания погибших, сообщает RT .

Яна Лантратова вместе с корреспондентом RT Мурадом Газдиевым побывала в общежитии, которое пострадало в результате атаки Вооруженных сил Украины. В комнатах остались личные вещи студентов.

«Это детские тетрадки… Это лекции по психологии. Это дети, которые учились, чтобы быть воспитателями, чтобы быть преподавателями», — рассказала Лантратова.

Мурад Газдиев показал помещение, где проходило опознание погибших.

«Спасатели выносили их по одному. Находили и клали вот здесь. Практически все были в пижамах. Девочки в пижамах. Они выбежали из комнаты. Они побежали в коридор. Я вам сейчас покажу. И их завалило», — рассказал он.

