Квартиру-склеп с мертвыми людьми нашли в Москве

В Москве спасатели обнаружили квартиру-склеп, в которой несколько дней пролежали тела двух пожилых людей, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

29 июля жильцы многоквартирного дома на улице Академика Семенова в Южном Бутово обратились к коммунальщикам из-за ужасного запаха, стоящего на лестничной клетке. Они предположили, что засорился мусоропровод.

Однако установилось, что зловоние шло из одной из квартир. На место прибыла бригада МЧС, которая выломала дверь помещения. В нем были обнаружены тела 96-летней женщины и ее 73-летнего сына. Они пролежали несколько дней.

Как предполагают медики, сначала скончался мужчина, а пенсионерка умерла от эмоционального потрясения. Она была прикована к постели, потому не могла обратиться за помощью.

Жильцы рассказывают, что женщина была образцом добродушия, но из-за болезни перестала выходить из дома около года назад. А вот ее сын отличался жестким нравом, любил покричать и поскандалить.