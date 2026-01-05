Квартиру бьюти-блогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Фото - © скриншот
Российского бьюти-блогера Игоря Синяка ограбили в его квартире в Париже. К нему ворвались двое темнокожих и вынесли все драгоценности, сообщает Baza.
Он рассказал в соцсетях, что грабители за несколько секунд выломали дверь в квартире. Один из мужчин приставил нож к его горлу, пока второй забирал ювелирные украшения.
Блогер считает, что нападение на его дом было спланированным, так как злоумышленники точно знали, где лежат ценности.
Сейчас в квартире пострадавшего работают полицейские.
Синяк — бьюти-блогер, который в 2022 году переехал из России во Францию. У него 842 тыс. подписчиков. Ранее его оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ*.
*«Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.