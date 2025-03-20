Квартира загорелась в многоэтажке на юге Москвы

Пожар произошел в четверг днем в квартире многоэтажного дома, расположенного в Борисовском проезде на юге Москвы, сообщает «МК: срочные новости» .

В Сети появились кадры возгорания. На них видно, что огонь охватил квартиру на 12 этаже. Языки пламени вырываются с балкона, в небо поднимется черный дым.

Информация о причинах пожара и наличии пострадавших на данный момент отсутствует.

Минувшей ночью один человек погиб при пожаре в одном из столичных хостелов. Еще 5 человек эвакуировали.