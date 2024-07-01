Кузбассовцы сплясали на военкомате и подрались с силовиками, открывшими огонь

В Кузбассе мужчины подрались с силовиками после танцев на козырьке военкомата

В городе Осинники Кемеровской области мужчины, как утверждается в Сети, залезли на козырек военкомата, начав там танцевать и обниматься. Когда на место прибыли правоохранители, местные жители начали с ними драться, сообщает «Сiбдепо» .

Веселящихся горожан пытались утихомирить силовики. В этот момент одни участники событий пустились наутек, другие же были задержаны. Некоторые задержанные начали сопротивляться правоохранителям, после чего началась потасовка.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, при разгоне людей у военкомата звучала стрельба.

Издание также пишет, что одна из женщин попыталась «отбить» у силовиков задержанного, и в этот момент стоящий рядом полицейский упал с автоматом наперевес. После этого раздался еще один выстрел.

Правоохранительные органы пока не комментировали случившееся у военного комиссариата в Осинниках, добавляется в статье.