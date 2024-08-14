Кузбассовцы попали в полицию после дерзкой езды на «Приоре» под треки о любви

Жителей Новокузнецка оштрафовали за опасную езду с пассажиром на крыше авто

Двое молодых людей из Кемеровской области оказались в полиции после опасной ночной поездки под песни о любви. Инцидент произошел в Новоильинском районе Новокузнецка, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ по Кемеровской области.

Ночью 21-летний водитель автомобиля LADA Priora управлял машиной, стоя на пороге дверной арки. В это время 22-летний пассажир стоял на крыше движущегося авто. При этом мужчины громко слушали музыку, а один из них снимал происходящее на телефон.

Молодые люди пояснили, что им стало скучно и они решили развлечься таким экстремальным способом. Полицейские доставили нарушителей в участок.

В отношении водителя составлены протоколы за нарушение ПДД: езда без ремня, перевозка пассажира вне кабины, управление автомобилем с тонировкой и неисправностью рулевого управления. Общая сумма штрафов для него составила около 4 тысяч рублей.

На пассажира, находившегося на крыше, был составлен протокол за нарушение правил дорожного движения пассажиром, ему назначен штраф в 500 рублей. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

Кроме того, у обоих нарушителей были неоплаченные штрафы, из-за чего их доставили в суд. В отношении водителя был назначен административный арест на одни сутки.