Кузбассовец до тла спалил Toyota Caldina своей бывшей из-за расставания

Молодой человек из города Прокопьевск, по версии правоохранителей, полностью сжег иномарку своей возлюбленной после расставания. Все началось с того, что 27-летнего парня выгнала из дома его 34-летняя дама, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на кемеровский главк МВД.

Происшествие случилось еще в марте 2024 года. Следователи считают, что разозленный из-за расставания мужчина поджег машину своей бывшей девушки в тот же вечер, как она его бросила.

«В результате транспортное средство было полностью уничтожено. Сумма ущерба, причиненного 34-летней автовладелице, составила 750 000 рублей», — рассказали в МВД.

Как оказалось, после одной из ссор девушка выставила своего молодого человека на улицу и заявила, что не хочет с ним жить. Отвергнутый мужчина пошел на станцию заправки и купил канистру бензина. Вернувшись, он поджег автомобиль Toyota Caldina, принадлежавший его экс-пассии.

В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).