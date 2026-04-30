Кузбасского чиновника наказали за крутой «подарок» для мэрии

Ленинск-Кузнецкий городской суд признал бывшего главу Полысаевского округа виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате бюджетных средств. Ему назначили штраф и обязали возместить ущерб, сообщает Сiбдепо .

Суд установил, что экс-чиновник из корыстных побуждений добился передачи администрации автомобиля Toyota Land Cruiser 200 от АО «СУЭК-Кузбасс». При этом в распоряжении главы уже находился аналогичный служебный автомобиль, а новая машина имела избыточные характеристики.

Автомобиль поставили на обслуживание в муниципальное учреждение, а расходы на его содержание оплачивались из местного бюджета. Машину использовали не только для служебных задач, но и для личных поездок, в том числе к местам отдыха.

В результате бюджету Полысаевского городского округа причинен ущерб на сумму 1 806 225 рублей 58 копеек. Дополнительно за счет муниципальных средств оплатили топливо для личных поездок на 87 345 рублей 74 копейки.

Суд назначил штраф 400 000 рублей и постановил взыскать с осужденного 1 873 571 рубль 32 копейки в доход бюджета. Приговор не вступил в законную силу.

