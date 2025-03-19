«Курить! Я сказал!»: отчим зверски избил пасынка за отказ от вейпа

Неадекватный отчим в Новоаганске ХМАО зверски избил маленького пасынка за то, что ребенок отказался курить вейп, сообщает «112» .

Мужчина — работник культуры в местном ДК. В Сет появилось видео, на котором он «воспитывает» приемного сына, а мать мальчика снимает все на видео.

«Курить! Я сказал! Иначе буду п****ть!» — говорит мужчина мальчику, а сам в это время сидит на стуле с ремнем.

За отказ от вейпа они несколько раз бьет ребенка ремнем, мальчик начинает кричать и падает на пол. Как рассказали соседи, мужчина не первый раз силой доносит информацию до пасынка.

Теперь неадекватом будут заниматься следователи. После просмотра записи, специалисты увидели в действиях работника культуры признаки истязания ребенка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, у следователей есть вопросы и к матери мальчика, почему она не остановила изверга и спокойно снимала избиение собственного сына.