Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

сегодня в 03:57

Выброс пепла произошел на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 3.5 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Шлейф пепла протянулся на 5 км на юго-восток от вулкана. Активность Эбеко опасна для местных авиаперевозок.

Высота самого вулкана, который находится в северной части острова, составляет 1 156 м. Эбеко активизировался в конце осени 2016 года. Специалисты установили для него оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность и вероятность извержения.

Ранее жителей исландского Гриндавика эвакуировали из-за вероятности выхода лавы на поверхность.