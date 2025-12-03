Курьер ударил пенсионерку по лицу в метро Новосибирска

В Новосибирске разыскивают курьера, который ударил пенсионерку в лицо в переходе метрополитена. У нападавшего был рюкзак курьера, сообщает «Царьград» .

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором молодой человек с квадратным рюкзаком курьера внезапно и без очевидных причин напал на пенсионерку. После этого агрессор удалился с места происшествия. Пожилая женщина ударилась о стену и пол.

Как уточнили в ГУ МВД России по Новосибирской области, нападавший ударил пенсионерку ногой в лицо.

«В связи с инцидентом в переходе метро полицейские предпринимают шаги по установлению личности, совершившей это противоправное деяние, а также выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказала в местном главке МВД РФ.

