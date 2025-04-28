Курьер мошенников перекрасил волосы в попытке уйти от полиции в Подмосковье

В Ленинском округе курьер мошенников, обманувших пенсионера на 1 млн рублей, перекрасил волосы в попытке скрыться от полиции. Однако его все равно поймали правоохранители, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

С аферистами сотрудничал 34-летней уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Он стал подозреваемым по уголовному делу.

Мошенники обманули 85-летнего пенсионера. Сначала ему позвонили якобы из поликлиники: девушка предложила мужчине пройти медобследование. Для этого ему нужно было «записаться», назвав код из СМС. Когда мужчина сделал это, ему позвонила другая девушка и сказала, что работает в соцорганизации.

Звонившая сказала пенсионеру, что доступом к его профилю на «Госуслугах» завладели аферисты. После этого мужчине позвонили «работники Росфинмониторинга» и «служащие ФСБ». Они заявили, что деньги на счету гражданина пытаются украсть аферисты для их перевода на баланс «террористической организации, которая запрещена в России». Чтобы мужчина не попал под уголовное дело, звонившие порекомендовали ему следовать их указаниям.

Пенсионер сделал все, что сказали неизвестные: снял 1 млн рублей со счета, упаковал их и передал курьеру. По факту пришедшего завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

По итогам оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось идентифицировать курьера. Мужчина жил в Москве.

Курьер, чтобы скрыться, на следующие сутки после совершения преступления перекрасил волосы, но это не помогло. Его задержали и заключили под стражу. Сотрудники правоохранительных органов ищут соучастников преступления.