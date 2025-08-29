Купил Ferrari и пентхаус: украинец обанкротил московскую компанию и сбежал в ОАЭ

Столичная компания Zunami прекратила свою деятельность после того, как программист украл у нее 3 млн долларов и скрылся в Дубае. У экс-сотрудника нашли украинские корни, сообщает Mash .

Мужчина направил средства на поддержку ВСУ и приобрел роскошные автомобили Ferrari и Audi RS Q8, а также пентхаус на Кипре.

В период с 2023 по 2024 годы Михаил мог вывести средства с криптокошельков страховой компании в 3 этапа: сначала 260 тыс. долларов, затем 2,1 млн долларов и в завершение 500 тыс. долларов. Сначала в компании не знали, кто именно совершил кражу криптовалюты, однако после закрытия Михаил стал основным подозреваемым.

Позднее детективы из проекта Da Vinci выяснили, что после последней кражи со счета Михаила был зафиксирован перевод средств на помощь украинской армии. При этом сам программист проводит время с инфоцыганами на Кипре и в Дубае, а все обвинения отрицает.