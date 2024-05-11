Кубанская полиция начала проверку по факту стрельбы в домашнего кота

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На Кубани расследуют стрельбу из пневматики в домашнего кота

В городе Славянске-на-Кубани полицейские расследуют стрельбу из пневматики в домашнего кота, пишет РИА Новости .

В местных медиа рассказали, что неизвестный выстрелил в домашнего кота в Славянске-на-Кубани.

Хозяйка отвезла животное ветеринарам.

В клинику достали одну пулю из головы питомца, ещё пять остались в черепе животного.

«Назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка произошедшему», — говорится в сообщении.