Кубанская полиция начала проверку по факту стрельбы в домашнего кота
На Кубани расследуют стрельбу из пневматики в домашнего кота
В городе Славянске-на-Кубани полицейские расследуют стрельбу из пневматики в домашнего кота, пишет РИА Новости.
В местных медиа рассказали, что неизвестный выстрелил в домашнего кота в Славянске-на-Кубани.
Хозяйка отвезла животное ветеринарам.
В клинику достали одну пулю из головы питомца, ещё пять остались в черепе животного.
«Назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка произошедшему», — говорится в сообщении.