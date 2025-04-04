Крысы размером с кошку появились на улицах британского Бирмингема

По информации издания Independent, на улицах британского Бирмингема стали замечать огромных крыс размером с котов. Это произошло из-за забастовки мусорщиков, сообщает РИА Новости .

Повседневная жизнь жителей Бирмингема фактически остановилась из-за нашествия крыс. Город погружается в хаос. Огромные грызуны бегают по улицам прямо среди белого дня, стоит невыносимая вонь.

Местным жителям приходится платить огромные деньги частным компаниям. Только так можно хоть немного справиться с очисткой территории хотя бы вокруг собственных домов.

Ранее одна из крупнейших в Японии сетей ресторанов Sukiya приостановила работу всех заведений из-за крысы и таракана в блюдах. В январе в одном из ресторанов сети, расположенной в западной префектуре Тотторо, посетитель обнаружил в мисо-супе грызуна.