сегодня в 11:13

Крышу одного из корпусов сельхозпредприятия пробило из-за обстрелов ВСУ

«Пробита кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы региона уже работают на месте происшествия.

Ранее губернатор рассказал, что ВСУ обстреляли село Богун-Городок. Жертв нет, но осколками посечено здание ФАПа.