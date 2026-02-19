Крыша склада дважды обрушилась в подмосковном Подольске
Крыша склада два раза обрушилась в подмосковном Подольске. Это случилось из-за тяжелого снега, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Обрушение крыши произошло на складе, находящемся на овощебазе. На место отправились спасатели «Мособлпожспаса».
Погибших и пострадавших не было. После выполнения работ спасатели отправились в часть.
Через некоторое время сотрудников «Мособлпожспаса» вызвали еще раз туда же. Крыша обрушилась повторно. На этот раз пострадал мужчина.
Спасатели достали его из-под конструкции и отдали врачам. От госпитализации мужчина отказался.
На опубликованной записи видны последствия обрушения. Крыша побила ящики с фруктами. После инцидента часть склада оказалась под открытым небом.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.