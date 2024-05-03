Крымский мост в 2022 году пытались взорвать ракетным топливом

Украинские террористы использовали твердое ракетное топливо при подрыве Крымского моста в 2022 году, пишет « Коммерсант » со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы.

По данным издания, мощность самодельного взрывного устройства равнялось десяти тоннам тротила.

Спрятанное в грузовике твердое ракетное топливо было замотано пленкой и было активировано с помощью взрыва пластита.

Крымский мост был подорван 8 октября 2022 года. Ударной волной было обрушено около 250 метров дороги, сгорело семь цистерн грузового поезда. Погибли пять человек.

В теракте очно обвиняются граждане России, Армении и Украины. Организатор преступления, глава СБУ Василий Малюк, арестован заочно и объявлен в международный розыск.