Крымчанин вышел на пробежку и случайно вывел 30 человек из горящего ТЦ

В Симферополе мужчина по имени Андрей вышел на пробежку и застал пожар в торговом центре «Лоцман». Спортсмен не растерялся и вывел с места ЧП сразу 30 человек, о чем сам смельчак рассказал корреспонденту «Крым 24» .

Увидев возгорание, Андрей ринулся к торговому центру. Вместе с охранниками мужчина начал выводить людей со второго этажа здания — посетители находились в супермаркете.

После этого симферополец смочил свои вещи водой и поднялся в верхнюю часть здания, где и было задымление. Там он продолжил помогать гражданам, оказавшимся в беде.

В пресс-службе МЧС России отчитывались, что огнеборцы полностью погасили пожар в ТЦ «Лоцман» в Симферополе. По данным ведомства, огнем был объят третий этаж, а пламя распространилось на 500 кв. м. В результате пожара частично обрушилась кровля.