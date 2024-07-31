В Крыму потушили торговый центр

сегодня в 05:20

Торговый центр «Лоцман» потушили в Симферополе

Пожарные полностью потушили торговый центр «Лоцман» в Симферополе, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Торговый центр загорелся в Симферополе накануне вечером.

В здании горел третий этаж, огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля.

Причиной пожара по предварительным данным стало нарушение правил безопасности при использовании сварочного аппарата.

Пострадавших нет. С места происшествия эвакуировали 130 человек.