Крупный пожар произошел на рынке в Подмосковье

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В подмосковном Троицке вспыхнул масштабный пожар на территории строительного рынка «Молоток», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным очевидцев, возгорание сопровождается громкими хлопками — предположительно, взрываются бочки с лакокрасочными материалами, хранившиеся на территории торгового комплекса.

Местные жители сообщают о густом черном дыме, который виден из разных районов города. Спасатели перекрыли прилегающие территории, эвакуировав посетителей и персонал рынка.

Точная площадь возгорания и причины пока не установлены. Информация о возможных пострадавших уточняется.

По данным МЧС, в дереве Красная Пахра горят торговые павильоны со стройматериалами на 400 квадратах. К тушению привлечены 22 специалиста и 8 единиц техники.

Это уже не первый случай возгорания на строительных рынках Подмосковья — в 2022 году аналогичный пожар уничтожил часть торговых площадей рынка «СтройТракт» в Балашихе. Тогда причиной назвали нарушение правил хранения горючих материалов.