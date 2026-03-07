Крупный пожар на площади 1 300 «квадратов» вспыхнул в цехе в Томске
В Томске произошел крупный пожар на предприятии. На место уже прибыли огнеборцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.
Огонь разгорелся в цехе производству домокомплектов из дерева во 2-м Поселке ЛПК в Томске. Сигнал об этом поступил в экстренные службы в 3:21.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 300 квадратных метров.
На месте работают свыше 40 огнеборцев и 14 единиц техники. Идет ликвидация возгорания.
