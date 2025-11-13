Крупную сеть борделей ликвидировали в Петербурге

сегодня в 20:23

Правоохранители Санкт-Петербурга накрыли сеть салонов, где оказывались интимные услуги. Они задержали 27 девушек, которые занимались проституцией, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северной столице.

Бордели находились по пяти адресам. По предварительным данным, подпольный бизнес организовали двое сожителей из Ломоносовского района Ленинградской области. Им 29 и 38 лет. Ранее они уже были судимы.

Подозреваемых в организации сети интим-салонов задержали. Также правоохранители доставили в отдел восьмерых сотрудников административного персонала салонов. С ними проводятся процессуальные действия.

В ходе обысков в борделях, а также по местам проживания задержанных были изъяты деньги, мобильные телефоны, прайс-листы, графики работы и т. д.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). 27 девушек, которые работали в интим-салонах, привлекли к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ.

Ранее мигрантка организовала интим-салон в Истре. Женщины, находящиеся под покровительством иностранки, оказывали сексуальные услуги клиентам в арендованной квартире.

